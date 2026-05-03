Fipav, intesa triennale con OraSì che diventa Premium Partner
Giuseppe Manfredi, Presidente Fipav © Ufficio Stampa
OraSì annuncia l'ingresso nel mondo della pallavolo italiana come Premium Partner della FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo per il prossimo triennio. La partnership nasce da una profonda affinità valoriale basata sull’integrità, la ricerca della performance e la promozione di uno stile di vita sano. L’accordo sancisce il legame tra il brand d’eccellenza plant-based del gruppo Unigrà S.p.A. e una delle federazioni sportive più amate e vincenti del Paese, confermando l’impegno dell'azienda nel sostenere lo sport e i suoi valori fondanti: salute, spirito di squadra e rispetto per l’ambiente. OraSì accompagnerà per i prossimi tre anni le nazionali maschili e femminili in tutte le principali sfide internazionali.
L'intesa punta a promuovere un’idea di benessere a 360°, supportando gli atleti d'élite e coinvolgendo la vasta community della pallavolo in un percorso all'insegna della salute e della sostenibilità. “La qualità si vede sul campo” sarà il messaggio centrale della collaborazione, a sottolineare il parallelismo perfetto tra la qualità dei prodotti OraSì e l’eccellenza delle prestazioni degli atleti azzurri.