Finali Ferrari, a Manuela Gostner la Coppa Shell Europe

Sotto una pioggia incessante, a Manuela è stato sufficiente tagliare il traguardo in quinta posizione per ottenere matematicamente il titolo con una gara di anticipo: "Con la mia squadra abbiamo fatto un lavoro eccellente in tutte le condizioni e anche oggi abbiamo gestito bene evitando incidenti e contatti con altre vetture. Il Mugello è sempre molto scivoloso quando c'è pioggia, quindi bisogna guidare veramente con attenzione e per questo sono doppiamente felice". Con un passato da giocatrice di beach volley, da 11 anni Manuela si cimenta nelle corse di auto sfidando in pista anche il fratello David, la sorella Corinna e il padre Thomas che l'ha indirizzata verso il motorsport. Dopo aver conquistato per tre volte il titolo riservato alla categoria 'Ladies' e aver ottenuto negli anni scorsi il secondo e il terzo posto assoluto in campionato, è finalmente arrivato il titolo. Ma Manuela guarda già al prossimo traguardo: "Domenica punto alla conquista del titolo mondiale, lì non sarà possibile fare calcoli e gestire perché sarà una gara secca e tutti spingeranno al massimo come se fossero in qualifica".