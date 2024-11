Finali EA7 World Legends Padel Tour: Totti punta i 100mila euro

Totti giocherà in coppia con Victor Tomás, leggenda della pallamano, per vent’anni stella del Barcellona e della Nazionale spagnola, con la quale ha vinto un bronzo olimpico a Pechino 2008 e un Mondiale nel 2013. Luca Toni scenderà in campo con Luca Ceccarelli (ex-Cesena e Bologna), storica e affiatata coppia del circuito che si è aggiudicata l’appuntamento di Amsterdam. Vincent Candela avrà come compagno l’ex fantasista del Bologna Tomas Locatelli e saranno il duo da battere. Fernando Llorente, invece, farà coppia con Xabi Prieto, che ha trascorso la sua intera carriera nella Real Sociedad, di cui è stato una bandiera di livello assoluto. Al via anche Christian Panucci (talent SportMediaset) e Luigi Di Biagio (attuale CT dell’Under 23 dell’Arabia Saudita), oltre alla coppia di ex tennisti Sergi Bruguera-Felix Mantilla. Bruguera, in carriera, ha vinto 14 titoli ATP, compresa la doppietta al Roland Garros nel 1993 e nel 1994. 10 le vittorie ATP per Mantilla, fra le quali spicca quella del Foro Italico agli Internazionali d’Italia del 2003, battendo in finale Roger Federer.