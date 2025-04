Tuffi: Cdm, Italia seconda nel team event a Guadalajara, trionfo Cina

L'Italia dei tuffi compie una piccola impresa ed è seconda nel Team Event, nell'unica finale in programma nella seconda giornata della World Cup in programma a Guadalajara in Messico, fino a domenica 6 aprile. Vince la Cina che domina con 489.10 punti. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini chiudono con 416.45, terza è la Germania infatti con 396.20. Fuori dal podio, un po' a sorpresa, il Messico con 389.85. Tutte nettamente al di sopra della sufficienza le routine degli azzurri ma non possono non risaltare agli occhi i 65.60 della nuova coppia nel sincro mixed dalla piattaforma formata da Giovannini e Jodoin di Maria: il doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento e mezzo è eccellente nel sincronismo e notevole nell'esecuzione individuale. Perfetti i 'fratelli' Pellacani-Santoro: il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (70.50) è impeccabile.