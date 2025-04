Sci: Gross e Saccardi campioni italiani ex aequo di slalom

Stefano Gross è profeta in patria, Tommaso Saccardi è al suo fianco: lo slalom dei Campionati Italiani Assoluti che si completano oggi in Val di Fassa (Trentino) premia il veterano delle Fiamme Gialle, all'ultimo appuntamento tricolore della carriera, ed il ventitreenne emiliano dei Carabinieri, autori dell'identico tempo di 1'30"04. Per Gross si tratta del terzo titolo tricolore consecutivo, il quinto complessivo; Saccardi invece festeggia il proprio debutto sul gradino più alto del podio dei Campionati Italiani Assoluti. Sulla pista Piavac della Ski Area Alpe Lusia, Gross ha trovato nella prima manche lo spunto per precedere tutti, tallonato da Saccardi a soli sei centesimi di secondo. La frazione decisiva ha quindi proposto un epilogo analogo, con il carabiniere a ripianare il divario per chiudere a pari tempo con il finanziere. Sul terzo gradino del podio sale quindi Hannes Zingerle (Carabinieri), staccato di soli tre centesimi. Restano così senza medaglie Edoardo Saracco (Carabinieri) e Simon Maurberger (Carabinieri), quarto e quinto rispettivamente con 0"09 e 0"20 di differenza dai due neo campioni italiani. Proprio Maurberger è il primo atleta al traguardo in chiave Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre federale: l'altoatesino precede il corregionale Matteo Canins (Carabinieri), ottavo, e l'altro fassano Federico Liberatore (Fiamme Oro), nono.