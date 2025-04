Tennis: Darderi in finale a Marrakech, Cobolli a Bucarest

Luciano Darderi è il primo finalista al Gran Prix Hassan II (ATP 250 - montepremi 595.035 euro) in scena a Marrakech. Il n. 57 ATP ha battuto senza problemi per 6-3, 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena.L'italo-argentino, alla prima finale ATP stagionale, va alla caccia della sua seconda vittoria, dopo aver vinto a Cordoba nel 2024. In finale attende il vincitore del match tra l'olandese Tallon Griekspoor, numero 1 del seeding, e il polacco Kamil Majchrzak. Continua la settimana d'oro di Flavio Cobolli che batte nettamente 6-3, 6-0 il bosniaco Dzumhur e raggiunge la finale a Bucarest, la seconda ATP in carriera.