Atletica, la ventitreesima edizione della Maratona di Milano

Si disputerà domani mattina 6 aprile la ventitreesima edizione della Wizz Air Milano Marathon, che vedrà alla partenza atleti di buon livello tecnico in grado di fornire ottime prestazioni cronometriche sul percorso velocissimo del capoluogo lombardo, a cominciare dal keniano Abraham Kipkemboi Kiptoo, dotato del miglior accredito della vigilia con il tempo di 2h05’04 realizzato in occasione del quarto posto nella Maratona di Amsterdam dell’Ottobre 2022. Tra gli altri candidati alla vittoria nella prova maschile il connazionale Raymond Kipchumba Choge già presente nell'edizione passata il secondo posto, ma anche l’etiope Fikre Bekele Tefera e l'altro keniano Bethwel Biwott Yegon. Nella prova femminile sui 42,195 km del tracciato cittadino, l’etiope Hailu Haftanmesh Tesfay é l’atleta accreditata del miglior tempo con l’ottimo 2h20’13 realizzato in occasione del quinto posto alla Maratona di Dubai nel 2018, la quale se la vedrà presumibilmente per la vittoria finale con le connazionali Shure Demise Ware e Adawork Aberta Sadura, ma anche con l’ugandese Juliet Chekwel.