F1, Autodromo Nazionale Monza ottiene la certificazione ISO 20121

L'Autodromo Nazionale Monza ha ottenuto la prestigiosa certificazione ISO 20121:2024, rilasciata da RINA, per la gestione sostenibile degli eventi. Il riconoscimento internazionale attesta l'adozione di standard elevati per ridurre l'impatto ambientale, promuovere l'inclusione e migliorare l'efficienza organizzativa. Per ottenere questa certificazione, l'Autodromo ha adottato un sistema di gestione che integra l'analisi e la valutazione degli impatti ambientali, sociali ed economici degli eventi; la definizione di obiettivi sostenibili e indicatori di performance (KPI); il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni (pubblico, fornitori, comunità, enti locali); l'adozione di misure concrete per ridurre consumi, emissioni, rifiuti e migliorare l'accessibilità e l'inclusività degli eventi; un piano di miglioramento continuo, supportato da audit interni e controlli periodici. Un traguardo al quale si aggiungono i significativi risultati ottenuti dall'edizione 2025 del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia in fatto di sostenibilità e inclusione.