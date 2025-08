Nuoto, Mondiali: Marchand fenomeno, domina anche i 400 misti

Leon Marchand si conferma il grande protagonista dei Mondiali di nuoto di Singapore. Il fuoriclasse francese ha vinto la medaglia d'oro nei 400 misti con il tempo di 4'04"73. Argento per il giapponese Tomoyuki Matsushita in 4'08"32, bronzo per il russo Ilia Borodin in 4'09"16. Per Marchand è il terzo titolo nei 400 misti e la terza doppietta 200+400 misti ai Mondiali, mai nessuno ci era riuscito prima. Nelle altre finali, prive di atleti italiani, medaglia d'oro per il tunisino Ahmed Jaouadi nei 1500 stile libero con il tempo di 14'34"41; l'australiana Meg Harris ha vinto la medaglia d'oro nei 50 stile libero femminili in 24"02, mentre il russo Kliment Kolesnikov ha vinto nei 50 dorso maschili in 23"68.