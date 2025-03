F1, Verstappen: "Pista Shanghai mi piace, molte opportunità sorpasso"

"Il degrado degli pneumatici ci ha colpito in modo particolare a Melbourne, ma siamo tornati a casa con molto da imparare e modi per migliorare. È il primo weekend Sprint della stagione, quindi dobbiamo assicurarci di avere il miglior assetto possibile della vettura e di ottenere più punti possibili. Non abbiamo molto tempo per cambiare tutto, soprattutto con una sola sessione di prove, ma il team sta lavorando duramente per migliorare", conclude. "Il ritmo sembrava esserci lo scorso fine settimana e Max ha dimostrato che stiamo andando nella giusta direzione con l'assetto della macchina. Lo scorso weekend non ha fatto altro che farmi venire ancora più voglia di andare a Shanghai e dare il massimo". E' il commento di Liam Lawson, rookie neozelandese, reduce da un esordio difficile durante il Gran Premio d'Australia. "E' stato un primo fine settimana molto duro in macchina per me. Voglio solo resettare completamente e mostrare di cosa siamo capaci - spiega - È una pista nuova per me ma abbiamo fatto un sacco di lavoro di simulazione e ci siamo concentrati molto sulla preparazione per la Cina, non vedo l'ora di scendere in pista", conlcude Lawson.