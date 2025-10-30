F1, Verstappen il pilota più ricco: patrimonio da 260 milioni di euro

Max Verstappen è il pilota di F1 più pagato. A fare i conti in tasca al campione della Red Bull è stata la rivista economica olandese 'Quote' che partendo dallo stipendio annuo che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ha stimato il patrimonio del pilota, quattro volte re del Circus. Nella classifica delle 500 persone più ricche dei Paesi Bassi Verstappen ha scalato diverse posizioni, proprio grazie ai successi in pista, superando il calciatore Virgil Van Dijk (140 milioni nelle casse del giocatore del Liverpool): ora è 264/o con un patrimonio netto stimato di 260 milioni di euro. Il campione di formula 1 è anche il più giovane tra le 500 persone più ricche d'Olanda, certo ben lontano dal Paperone locale, John de Mol, che vanta un patrimonio di 2 miliardi di euro nel 2025.