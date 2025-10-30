Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, Verstappen il pilota più ricco: patrimonio da 260 milioni di euro

30 Ott 2025 - 15:18
© Getty Images

© Getty Images

Max Verstappen è il pilota di F1 più pagato. A fare i conti in tasca al campione della Red Bull è stata la rivista economica olandese 'Quote' che partendo dallo stipendio annuo che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ha stimato il patrimonio del pilota, quattro volte re del Circus. Nella classifica delle 500 persone più ricche dei Paesi Bassi Verstappen ha scalato diverse posizioni, proprio grazie ai successi in pista, superando il calciatore Virgil Van Dijk (140 milioni nelle casse del giocatore del Liverpool): ora è 264/o con un patrimonio netto stimato di 260 milioni di euro. Il campione di formula 1 è anche il più giovane tra le 500 persone più ricche d'Olanda, certo ben lontano dal Paperone locale, John de Mol, che vanta un patrimonio di 2 miliardi di euro nel 2025.

Ultimi video

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

I più visti di Altri Sport

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:22
America's Cup, Abodi: "Fiducioso che ci sarà una sfida americana"
15:18
F1, Verstappen il pilota più ricco: patrimonio da 260 milioni di euro
14:01
Tennis: Vacherot non si ferma più, primo ai quarti Masters Parigi
13:30
Esports, Cio annulla maxi accordo per Olimpiadi in Arabia Saudita
12:48
Basket, seconda vittoria di fila in Europa per la Dinamo