F1, Verstappen: "Canada pista unica, molte opportunità di sorpasso"

"Barcellona è stata una delusione per noi e, nonostante abbiamo dato tutto, non è andata come avremmo voluto. Ci siamo presi una piccola pausa dopo il trittico di gare: sono stato all'Hangar-7 per festeggiare la riapertura con il team e non vediamo l'ora di correre in Canada. La pista è davvero unica, ha alcuni cordoli 'vecchio stampo' e ci sono molte opportunità di sorpasso". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, in vista del Gp del Canada in programma questo fine settimana. "L'assetto della vettura sarà importante, sarà una sfida impegnativa con ampie zone di frenata - ha aggiunto l'olandese - La gara dell'anno scorso è stata emozionante, siamo riusciti a portare a casa la vittoria e speriamo di poter ottenere di nuovo una prestazione positiva questa settimana. Le condizioni meteo sembrano leggermente migliori rispetto allo scorso anno, quindi vedremo cosa succederà".