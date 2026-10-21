F1, Verstappen: "Austin pista divertente, ci servono punti per il campionato costruttori"

21 Ott 2026 - 16:21
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"Vincere finalmente a Singapore è stato un momento speciale; ottenere due vittorie (inclusa una Sprint) consecutive con la nostra power unit è un traguardo da celebrare, di cui il team può andare fiero". Così Max Verstappen, pilota Red Bull, in vista del Gran Premio degli Usa ad Austin. "Questo tracciato è molto particolare da affrontare, ma è sempre piuttosto divertente, nonostante le numerose irregolarità dell'asfalto. Presenta curve lunghe e cambi di pendenza, quindi sarà fondamentale trovare subito il giusto assetto per la vettura. Il weekend di Austin - ha aggiunto - è sempre piacevole e la città offre molte opportunità. Ci attende un altro trittico di gare e il nostro obiettivo è mantenere questo slancio, massimizzare le occasioni e conquistare il maggior numero possibile di punti per il campionato costruttori".

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