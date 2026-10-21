Vela, Rolex Middle Sea Race 2026: a Black Jack i Line Honours

21 Ott 2026 - 13:37
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Black Jack 100 ha conquistato per il secondo anno consecutivo i Line Honours della Rolex Middle Sea Race 2026, tagliando il traguardo nel porto di Marsamxett Harbour, a Malta. Il maxi di 100 piedi dell'armatore Remon Vos, skipper Tristan Le Brun, ha completato le 606 miglia nautiche della 47ª edizione in 2 giorni, 3 ore e 51 minuti migliorando il suo tempo del 2025 di oltre 13 ore e mezza. Black Jack 100 si è preso la leadership della regata nelle fasi iniziali e ha mantenuto un vantaggio considerevole sui suoi avversari per tutta la durata della competizione. 

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