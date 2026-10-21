F1, Vasseur: "Avanti così, vogliamo fare un'altra gara solida"

21 Ott 2026 - 16:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La Ferrari sbarca ad Austin dopo il podio di Leclerc a Singapore e Maranello spera di ripetersi. "Dopo due incoraggianti weekend in Asia, nei quali abbiamo conquistato punti importanti, iniziamo la parte americana della stagione ad Austin. Il Circuit of the Americas è uno dei tracciati più impegnativi del calendario, con una combinazione di curve molto diverse tra loro. Abbiamo lavorato duramente per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare e il nostro obiettivo per questo fine settimana è mettere insieme un'altra prestazione solida in ogni ambito. Non vediamo l'ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26", ha detto il team principal Frederic Vasseur.

Ultimi video

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

01:01
Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

02:05
I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:33
Tennis, Wta Ningbo: Jovic avversaria di Paolini al 2° turno
17:43
Basket, a Venaria l'ultimo saluto ad Anna Mellano
16:57
F1, Vasseur: "Avanti così, vogliamo fare un'altra gara solida"
16:23
Rugby, Nations Championship: gli Azzurri convocati per il raduno di Padova
16:21
F1, Verstappen: "Austin pista divertente, ci servono punti per il campionato costruttori"