F1, Vasseur: "Avanti così, vogliamo fare un'altra gara solida"

La Ferrari sbarca ad Austin dopo il podio di Leclerc a Singapore e Maranello spera di ripetersi. "Dopo due incoraggianti weekend in Asia, nei quali abbiamo conquistato punti importanti, iniziamo la parte americana della stagione ad Austin. Il Circuit of the Americas è uno dei tracciati più impegnativi del calendario, con una combinazione di curve molto diverse tra loro. Abbiamo lavorato duramente per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare e il nostro obiettivo per questo fine settimana è mettere insieme un'altra prestazione solida in ogni ambito. Non vediamo l'ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26", ha detto il team principal Frederic Vasseur.