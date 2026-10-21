Rugby, Nations Championship: gli Azzurri convocati per il raduno di Padova

Gonzalo Quesada, ct della nazionale italiana maschile di rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Padova - in preparazione al Nations Championship - in programma a partire da domenica 25 ottobre. Trentaquattro gli atleti che si ritroveranno nel primo raduno della nuova stagione insieme allo staff della Nazionale Maschile. Dopo il periodo di recupero osservato durante la prima parte del Nations Championship, tornano a disposizione Simone Ferrari e Manuel Zuliani, oltre a Lorenzo Cannone infortunatosi nella sfida contro la Nuova Zelanda lo scorso luglio a Wellington. Rientro nella lista dei convocati anche per Belloni, Opoku, Gallagher, Mazza, Montemauri e Mori, quest'ultimo assente dal primo Sei Nazioni della gestione Quesada nel 2024. Prima convocazione assoluta per Mattia Midena, seconda linea classe 2005 in forza al Benetton Rugby che ha trovato spazio ad inizio stagione nella franchigia biancoverde. Lunga la lista degli atleti indisponibili con ben dodici giocatori assenti per infortunio.
Questo il calendario delle partite dell'Italia: Italia-Sudafrica - sabato 7 novembre, Torino - Allianz Stadium - ore 12.40; Italia- Argentina - sabato 14 novembre, Genova - Stadio Ferraris - ore 12.40; Italia-Fiji - sabato 21 novembre, Udine - Bluenergy Stadium - ore 17.40. Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham.
Questa la lista degli atleti convocati: Piloni - Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps); Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps); Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps); Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps); Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps); Tallonatori Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps); Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps); Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps); Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps); Mattia MIDENA (Benetton Rugby, esordiente); Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap); Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps); Terze Linee Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps); Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps); Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente); Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps); Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps); Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps); Mediani di Mischia Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps); Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps); Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps); Mediani di apertura Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps); Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps); Centri Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps); Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps); Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente); Federico MORI (Bayonne, 17 caps); Ali/Estremi Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps); Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps); Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps); Monty IOANE (Lione, 49 caps); Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps); Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente); Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps); Atleti Non disponibili per infortunio: Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps); Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps); Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps); Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps); Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps); Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps); Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps); Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps); David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps); Lorenzo PANI (Zebre Parma, 14 caps); Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap); Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps); Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps).