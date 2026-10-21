Rugby, Nations Championship: gli Azzurri convocati per il raduno di Padova

Gonzalo Quesada, ct della nazionale italiana maschile di rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Padova - in preparazione al Nations Championship - in programma a partire da domenica 25 ottobre. Trentaquattro gli atleti che si ritroveranno nel primo raduno della nuova stagione insieme allo staff della Nazionale Maschile. Dopo il periodo di recupero osservato durante la prima parte del Nations Championship, tornano a disposizione Simone Ferrari e Manuel Zuliani, oltre a Lorenzo Cannone infortunatosi nella sfida contro la Nuova Zelanda lo scorso luglio a Wellington. Rientro nella lista dei convocati anche per Belloni, Opoku, Gallagher, Mazza, Montemauri e Mori, quest'ultimo assente dal primo Sei Nazioni della gestione Quesada nel 2024. Prima convocazione assoluta per Mattia Midena, seconda linea classe 2005 in forza al Benetton Rugby che ha trovato spazio ad inizio stagione nella franchigia biancoverde. Lunga la lista degli atleti indisponibili con ben dodici giocatori assenti per infortunio.