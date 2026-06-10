F1, Verstappen: "A Monaco grande delusione, ho conto in sospeso"

10 Giu 2026 - 12:25
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"A Monaco non è arrivato il risultato che volevamo, è stata una grande delusione per il team visto che tutto era andato così bene durante il weekend, quindi sento di avere un conto in sospeso. Barcellona è un circuito completamente diverso, con curve veloci e lunghe e un lungo rettilineo. Sarà un buon test e sarà interessante vedere se abbiamo fatto un passo avanti significativo". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen proiettandosi sul prossimo appuntamento in Spagna dopo il ritiro avvenuto alla partenza del Gp di Monte Carlo per problemi tecnici. "Ho tanti ricordi speciali a Barcellona, soprattutto perché ho ottenuto la mia prima vittoria qui dieci anni fa - ha ricordato l'olandese - Era ovviamente un obiettivo che volevo raggiungere e ottenerla alla mia prima gara con Red Bull è stato davvero speciale. Perciò sono entusiasta di essere tornato qui e di correre di nuovo".

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