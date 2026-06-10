F1, Vasseur: "Ferrari al Montmelò per continuare a fare progressi"

"Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività". Parola di Fred Vasseur in vista del Gran Premio di Barcellona sul circuito di Montmelò: "A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma - aggiunge il manager francese - sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzarne il potenziale e continuare a fare progressi".