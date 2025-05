F1, Vasseur: "Abbiamo lavorato intensamente, a Imola la Ferrari conta sui tifosi"

La Ferrari arriva a Imola per il primo GP italiano della stagione con l'obiettivo di riscattare un avvio di campionato davvero deludente. "Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall’ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo", ha detto il team principal Frederic Vasseur.