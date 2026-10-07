F1, Vasseur: "A Singapore prove libere decisive, faremo il massimo"

07 Ott 2026 - 10:49
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La Ferrari arriva a Singapore con alle spalle il podio ottenuto da Hamilton a Sepang e a Maranello sperano che il periodo difficile sia finito. "L'ultimo weekend Sprint della stagione presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri possibile per acquisire fiducia. I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura. Singapore è una delle gare più impegnative dell'anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest'anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile", ha detto il team principal Frederic Vasseur.

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