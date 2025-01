F1: Tag Heuer torna come cronometrista ufficiale

La Formula 1 ha annunciato che il marchio di orologi di lusso Tag Heuer tornerà in qualità di cronometrista ufficiale nel 2025, in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario del campionato e dell'inizio di una partnership decennale con LVMH. Tag Heuer è stato il primo marchio di lusso a far apparire il suo logo su una vettura di F1 nel 1969 e il primo a sponsorizzare un team nel 1971. Nel frattempo, con 230 vittorie, 595 podi, 11 campionati costruttori e 14 campionati piloti all'attivo attraverso vari accordi con i team, è uno dei marchi di maggior successo associati alla F1. I legami del marchio con gli attuali team di F1 iniziarono nel 1971, quando la Ferrari ebbe bisogno di un sistema di cronometraggio per la sua nuova pista di prova a Fiorano, in Italia, e per questo scelse Heuer, come era conosciuta l'azienda all'epoca.