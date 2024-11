F1, STICCHI DAMIANI: "RINNOVO MONZA VICINO, OBIETTIVO IMOLA NEL 2026"

"Monza? Siamo agli sgoccioli, stiamo sistemando gli ultimi dettagli di un contratto complesso. Dovremmo essere pronti per la firma, sarà un contratto di 6 anni fino al 2031". Così il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani intervenuto all'evento 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma. "Per Imola è un discorso più complesso, nel 2025 c'è un contratto in essere e ci sarà. Imola ha una potenzialità straordinaria - ha aggiunto - siamo al centro della motor valley. La speranza è nel 2026 di poter recuperare l'edizione del 2023 che non si è tenuta per l'alluvione. Ma bisogna capire a che prezzo". Sticchi Damiani ha poi ricordato che "siamo l'unica Federazione al mondo ad avere due Gran Premi di F1, questo attira anche gelosie. Pensiamo alla Germania che non ha più un Gran Premio, così come la Francia".