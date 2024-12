F1, Sticchi Damiani: "Dopo GP a Monza proveremo a rinnovare anche Imola"

"Siamo in un luogo iconico per il motorsport italiano e mondiale, nel cuore della motor valley in una atmosfera unica al mondo. Dove sono nate aziende che ci invidiano in tutto il mondo. Siamo onorati di poter continuare questa storia per un futuro che sia un riconoscimento per quello che è stato fatto". Lo ha detto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani in occasione della tradizionale cerimonia dei Caschi d'oro di Autosprint organizzati quest'anno presso l'autodromo di Imola. "Non dobbiamo disperdere questo patrimonio. Abbiamo appena sottoscritto altri 6 anni di Gran Premio a Monza, la storia del motorsport italiano con il Gp d'Italia. Però non mi sento di lasciare che Imola perda questa possibilità, con l'amico Stefano Domenicali troveremo un modo, perché credo che a volte la forza della passione supera anche la logica", ha aggiunto.