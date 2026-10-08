F1, software difettoso in Malesia. Fia: "Misure di controllo rafforzate"

La Fia ha difeso la gestione del problema al software delle vetture di Formula 1 che ha ritardato la partenza del Gran Premio del Bahrain (disputato in Malesia) lo scorso fine settimana, promettendo di "rafforzare" le procedure di test del codice in futuro. Diversi piloti, tra cui il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, sono rimasti bloccati in pista dopo che le loro vetture hanno perso potenza, rendendo necessario un riavvio durante i giri di formazione precedenti la gara di domenica. Il software di bordo non è riuscito a gestire l'approccio più cauto adottato dai piloti in vista della prima gara su pista bagnata per le vetture del 2026, caratterizzate da una ripartizione della potenza quasi paritaria (50-50) tra motore termico ed elettrico. Giovedì la Fia, l'organo di governo della F1, ha dichiarato che l'indagine ha rilevato come le vetture abbiano subito "una perdita di potenza superiore a quanto previsto originariamente e non recuperabile". Dopo che le vetture sono rimaste bloccate in pista, la partenza è stata sospesa mentre la Fia provvedeva a rilasciare d'urgenza un aggiornamento software. La gara è iniziata con quasi un'ora di ritardo, senza evidenti problemi legati al software, sebbene nel frattempo la pista si fosse notevolmente asciugata.