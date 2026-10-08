Bike to Rome: il viaggio di 850 km si è chiuso dal ministro Pichetto: le proposte al MASE

«L’incontro con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin è stato il punto di arrivo di un percorso costruito lungo i territori e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova fase di lavoro. Con Bike to Rome abbiamo raccolto esperienze, esigenze e proposte concrete dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e dai soggetti che ogni giorno lavorano alla transizione energetica. Al Ministero abbiamo portato un messaggio chiaro: i territori sono pronti, ma servono procedure più semplici, tempi certi e incentivi stabili. Environment Park continuerà a fare da ponte tra comunità locali e istituzioni nazionali, perché le CER possano diventare strumenti sempre più accessibili, efficaci e capaci di generare benefici reali per cittadini, famiglie e imprese», ha dichiarato Giacomo Portas, Presidente di Environment Park.