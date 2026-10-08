Tennis, Shanghai: Arnaldi domina Tomic e vola al secondo turno

Dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi (n.38 ATP), che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic (n.185, proveniente dalle qualificazioni) col punteggio finale di 6-3 6-1. Al secondo turno, il ligure se la vedrà quindi con lo statunitense Taylor Fritz (n.11 del tabellone e n.12 al mondo). I precedenti sono sull'1-1, tutti sul cemento: l'azzurro ha vinto due anni fa in quel di Acapulco, ma lo scorso anno è uscito sconfitto a Washington in un due set.