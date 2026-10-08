Tennis, Shanghai: Arnaldi domina Tomic e vola al secondo turno

08 Ott 2026 - 09:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi (n.38 ATP), che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic (n.185, proveniente dalle qualificazioni) col punteggio finale di 6-3 6-1. Al secondo turno, il ligure se la vedrà quindi con lo statunitense Taylor Fritz (n.11 del tabellone e n.12 al mondo). I precedenti sono sull'1-1, tutti sul cemento: l'azzurro ha vinto due anni fa in quel di Acapulco, ma lo scorso anno è uscito sconfitto a Washington in un due set.

Ultimi video

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:17
Tennis, Shanghai: Arnaldi domina Tomic e vola al secondo turno
08:33
Bike to Rome: il viaggio di 850 km si è chiuso dal ministro Pichetto: le proposte al MASE
22:21
Tennis, operazione al ginocchio per Cocciaretto: "Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai"
17:52
Ciclismo, Europei: Roglic campione a cronometro, Frigo settimo
17:38
Ciclismo, Tre Valli Varesine: vittoria di Widar, battuto Pidcock in volata