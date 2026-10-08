Basket, Nba-Fiba: "Partnership con Eurolega sarebbe vantaggio per tutti"

08 Ott 2026 - 11:04
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"Una partnership tra Eurolega, Fiba e Nba volta a unificare l'ecosistema del basket europeo consentirebbe di sviluppare l'enorme potenziale di questo sport in tutta Europa a vantaggio delle società, dei giocatori e, soprattutto, dei tifosi". Lo scrivono Nba e Fiba in una nota congiunta. Martedì i proprietari di Eurolega, riuniti a Cernobbio (Como), hanno rifiutato l'offerta di Nba per l'acquisizione del torneo, confermando però la volontà di continuare a dialogare. "L'Nba e la Fiba - aggiungono - ribadiscono il proprio impegno a portare avanti il progetto di un nuovo campionato professionistico maschile in Europa e a contribuire alla creazione di un ecosistema del basket più forte e sostenibile, insieme a partner che condividono la nostra visione di crescita, opportunità e i principi fondamentali del modello sportivo europeo".

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