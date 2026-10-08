Tennis: Cocciaretto operata al ginocchio sinistro, torna nel 2027

Si chiude in anticipo la stagione 2026 anche per Elisabetta Cocciaretto, che si è sottoposta a un intervento al ginocchio sinistro. E' stata proprio la 25enne di Fermo a renderlo noto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, é veramente assurda la vita e a volte fa male. Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica.... Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai (e grazie a voi che siete sempre con me, soprattutto in questi momenti)", le parole della tennista marchigiana.