Tennis: Cocciaretto operata al ginocchio sinistro, torna nel 2027

08 Ott 2026 - 11:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si chiude in anticipo la stagione 2026 anche per Elisabetta Cocciaretto, che si è sottoposta a un intervento al ginocchio sinistro. E' stata proprio la 25enne di Fermo a renderlo noto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, é veramente assurda la vita e a volte fa male. Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica.... Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai (e grazie a voi che siete sempre con me, soprattutto in questi momenti)", le parole della tennista marchigiana.

Ultimi video

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:45
Procura sportiva Fisi archivia "ma possibili errori dei tecnici in morte Franzoso"
13:25
Basket: oltre 6mila biglietti venduti per derby Maxima Roma-Bc
13:11
Rally: da 2027 Roma tappa mondiale World Rallychampionship
Sinner e Djokovic
12:35
Tennis, Djokovic: "Chiamerò Sinner. Ha fatto una scelta intelligente"
12:32
Formula 1, Alonso: "Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie"