F1, sei bandiere rosse nelle qualifiche in Azerbaigian: è record

Il Q2 si apre con la bandiera rossa per Bearman che colpisce il muro in curva 2 ed è costretto a fermarsi in pista. La prima bandiera rossa del Q3 è invece di Charles Leclerc che va a muro dopo aver perso il controllo della sua Ferrari: saremmo a quota cinque, eguagliati Brasile 2024 e Imola 2024. Ma nel finale sbaglia anche Piastri: sesta bandiera rossa e record.