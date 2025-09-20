Logo SportMediaset
F1, sei bandiere rosse nelle qualifiche in Azerbaigian: è record

20 Set 2025 - 16:10
Leclerc a muro con la bandiera rossa accesa © Getty Images

Leclerc a muro con la bandiera rossa accesa © Getty Images

Qualifiche al limite del surreale a Baku, per il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1. Oltre a vari incidenti e al nuovo disastro della Ferrari, si sono registrate sei bandiere rosse: è il record ti tutti i tempi per un GP di F1.

La prima arriva in Q1 per un errore di Albon in curva 1, seguita dalla seconda, poco dopo, di Hulkenberg che va a sbattere in curva 4. Il terzo stop arriva proprio al termine del Q1, questa volta è Colapinto che va a sbattere contro le barriere: botta forte ma per fortuna senza conseguenze per il pilota.

Il Q2 si apre con la bandiera rossa per Bearman che colpisce il muro in curva 2 ed è costretto a fermarsi in pista. La prima bandiera rossa del Q3 è invece di Charles Leclerc che va a muro dopo aver perso il controllo della sua Ferrari: saremmo a quota cinque, eguagliati Brasile 2024 e Imola 2024. Ma nel finale sbaglia anche Piastri: sesta bandiera rossa e record.

