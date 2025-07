F1, nuova power unit per Hamilton in Belgio: partirà dalla pit lane

Lewis Hamilton partirà dalla pit lane nel Gp del Belgio di Formula 1, al via alle 15 sul circuito di Spa. Il team ha ritenuto di intervenire sulla SF-25 del britannico, sedicesimo nelle qualifiche di ieri, sostituendo la power unit e cambiando anche l'assetto in vista di una gara bagnata. Una scelta che in base alle norme Fia retrocede automaticamente il pilota in fondo allo schieramento, fuori dalla griglia. La stessa scelta di intervenire sulle monposto è stata adottata al momento dalla Mercedes per Kimi Antonelli (18/o in griglia), dalla Aston Martin per Fernando Alonso (19/o) e anche dalla Williams per Carlos Sainz (15/o). La pit lane sarà piuttosto affollata. Le condizioni meteo dopo la pioggia battente della mattina - che ha causato un doppio stop alla gara della Formula 2 - sembrano in miglioramento ma la pista è ancora bagnata.