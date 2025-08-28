F1, Norris: "Ultime vittorie non mi condizionano, affrontare una gara alla volta"

"Le ultime vittorie non mi condizionano. Devo resettare e affrontare una gara alla volta. Affronto i migliori piloti del mondo, ci sono tante variabili e fare due gare buone non vuol dire automaticamente averne una terza". Così Lando Norris, pilota della McLaren, in conferenza stampa alla vigilia del Gp di Olanda con cui si apre la seconda parte della stagione. "In alcuni momenti avrei potuto prendere decisioni migliori, penso alla qualifica Sprint in Cina. Se avessi evitato il bloccaggio forse sarebbe stato sufficiente per la pole e non avrei perso 8 punti. E così in Canada… Però non direi che li rimpiango quei momenti, ma avrei voluto prendere decisioni diverse. Ma è la vita e s'impara anche così", ha aggiunto.