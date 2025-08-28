Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motociclismo, Italia ancora in testa alla 6 Giorni di enduro a Bergamo

28 Ago 2025 - 19:21
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non sarà una finale di cross come tutte le altre. Il sesto giorno della 6Days, in programma domani all’impianto di Covo, regalerà ancora più emozioni. Perché? L’Italia ci arriva da leader del Trofeo e del Trofeo Junior, con una buona posizione da difendere nel Trofeo donne e in testa al Club Team Awards. Alle emozioni sportive, si aggiungeranno quelle di due eventi tutti da vivere: la presentazione della squadra del Motocross delle Nazioni e le esibizioni della squadra maschile del Trial delle Nazioni. Il quinto giorno di gara, andato in scena oggi, si è svolto su quattro Prove contro le sei inizialmente previste. Due sono state annullate per impraticabilità del terreno. Una condizione di gara che non ha mutato quanto visto nei giorni precedenti: nel Trofeo l’Italia ha incrementato ancora il suo vantaggio sugli inseguitori, portandolo a 7’54’’ sulla Svezia e 9’48’’ sulla Francia. Andrea Verona, primo della E2 con il crono di 20’14’’47, ha chiuso la giornata secondo assoluto alle spalle di Josep Garcia per soli 5''. 3° della E1 e quinto assoluto Samuele Bernardini, con Morgan Lesiardo 4° nella stessa classe e settimo nella overall di giornata. Veloce anche Manolo Morettini. Nel Trofeo Junior il margine dell’Italia sulla Francia è rimasto invariato rispetto a ieri. 59 i secondi che separano le due formazioni, con l’Australia che conta 3’57’’ di ritardo dagli azzurri, in testa con il crono di 8h26’56’’. Kevin Cristino, 2° della E3 odierna, è stato il più veloce degli Under 23 italiani in 21’03’’69. Alberto Elgari si è classificato 6° nella graduatoria individuale dei giovani, Manuel Verzeroli 9°.

L’Italia ha confermato senza alcuna difficoltà la quarta posizione nel Trofeo Donne. Sesta Francesca Nocera in 25'42''02, dodicesima Sara Traini, nella top 15 Asia Volpi. Con il crono di 10h31'38'', la Maglia Azzurra è saldamente al quarto posto. Gli Stati Uniti guidano la classifica seguiti da Australia e Francia. Il Moto Club Italia A si è distinto nuovamente nel Club Team Awards con Luca Colorio secondo assoluto tra i club, Davide Mei sesto e Valentino Corsi alle prese con un infortunio al ginocchio e a ridosso della top 15. Al termine del quinto giorno di gara questa squadra conta 5' sul secondo team, il Rabaconda. Prestazioni positive anche per il Moto Club Italia B (Simone Cagnoni, Niko Guastini, Gabriele Melchiorri).

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Giornata partita in maniera complicata a causa della pioggia. Nel Trofeo siamo riusciti a mantenere sempre le distanze mentre nel Trofeo Junior il vantaggio accumulato nei giorni precedenti si era notevolmente ridotto dopo la prima Prova. Nelle rimanenti, e in particolare nell'ultima, abbiamo però rimesso tutto in ordine mantenendo invariato il vantaggio rispetto a ieri. Infine sia con le donne che con le squadre di Moto Club ci stiamo difendendo molto bene".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:39
Tennis, Musetti: "Ho giocato ottima partita"
19:33
Volley, Mondiali femminili: Azzurre a Bangkok, sabato ottavi con la Germania
19:21
Motociclismo, Italia ancora in testa alla 6 Giorni di enduro a Bergamo
18:51
Basket, Europei: Georgia supera Spagna nel girone dell'Italia
18:28
Basket, Jakimovski: "Scelto Trento perché è una grande famiglia"