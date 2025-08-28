Motociclismo, Italia ancora in testa alla 6 Giorni di enduro a Bergamo

Non sarà una finale di cross come tutte le altre. Il sesto giorno della 6Days, in programma domani all’impianto di Covo, regalerà ancora più emozioni. Perché? L’Italia ci arriva da leader del Trofeo e del Trofeo Junior, con una buona posizione da difendere nel Trofeo donne e in testa al Club Team Awards. Alle emozioni sportive, si aggiungeranno quelle di due eventi tutti da vivere: la presentazione della squadra del Motocross delle Nazioni e le esibizioni della squadra maschile del Trial delle Nazioni. Il quinto giorno di gara, andato in scena oggi, si è svolto su quattro Prove contro le sei inizialmente previste. Due sono state annullate per impraticabilità del terreno. Una condizione di gara che non ha mutato quanto visto nei giorni precedenti: nel Trofeo l’Italia ha incrementato ancora il suo vantaggio sugli inseguitori, portandolo a 7’54’’ sulla Svezia e 9’48’’ sulla Francia. Andrea Verona, primo della E2 con il crono di 20’14’’47, ha chiuso la giornata secondo assoluto alle spalle di Josep Garcia per soli 5''. 3° della E1 e quinto assoluto Samuele Bernardini, con Morgan Lesiardo 4° nella stessa classe e settimo nella overall di giornata. Veloce anche Manolo Morettini. Nel Trofeo Junior il margine dell’Italia sulla Francia è rimasto invariato rispetto a ieri. 59 i secondi che separano le due formazioni, con l’Australia che conta 3’57’’ di ritardo dagli azzurri, in testa con il crono di 8h26’56’’. Kevin Cristino, 2° della E3 odierna, è stato il più veloce degli Under 23 italiani in 21’03’’69. Alberto Elgari si è classificato 6° nella graduatoria individuale dei giovani, Manuel Verzeroli 9°.