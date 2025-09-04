F1, New Era vestirà il team Williams

New Era ha annunciato una partnership pluriennale con Atlassian Williams Racing, unendo due icone dello sport e del patrimonio a partire dall’inizio della stagione 2026 di Formula 1. Come Official Team Partner, New Era disegnerà e produrrà una gamma completa di abbigliamento, cappelli e accessori per l’intero team, i piloti e i fan in tutto il mondo. Con una visione condivisa di performance all’avanguardia e influenza culturale, New Era porta oltre un secolo di innovazione nello sportswear ad Atlassian Williams Racing, una delle squadre di maggior successo nella storia della F1, che ha posto i fan al centro della propria missione di ritorno ai successi con l’obiettivo di vincere nuovamente più Campionati del Mondo. In un accordo senza precedenti nei 105 anni di storia dell’azienda, a partire dalla prossima stagione New Era vestirà Atlassian Williams Racing dalla testa ai piedi in tutte le 24 gare del calendario mondiale come Official Teamwear e Headwear Partner.