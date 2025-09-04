Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, New Era vestirà il team Williams

04 Set 2025 - 18:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

New Era ha annunciato una partnership pluriennale con Atlassian Williams Racing, unendo due icone dello sport e del patrimonio a partire dall’inizio della stagione 2026 di Formula 1. Come Official Team Partner, New Era disegnerà e produrrà una gamma completa di abbigliamento, cappelli e accessori per l’intero team, i piloti e i fan in tutto il mondo. Con una visione condivisa di performance all’avanguardia e influenza culturale, New Era porta oltre un secolo di innovazione nello sportswear ad Atlassian Williams Racing, una delle squadre di maggior successo nella storia della F1, che ha posto i fan al centro della propria missione di ritorno ai successi con l’obiettivo di vincere nuovamente più Campionati del Mondo. In un accordo senza precedenti nei 105 anni di storia dell’azienda, a partire dalla prossima stagione New Era vestirà Atlassian Williams Racing dalla testa ai piedi in tutte le 24 gare del calendario mondiale come Official Teamwear e Headwear Partner.

La gamma, nei colori iconici di Williams, incarnerà velocità, precisione e stile, rispondendo alle esigenze di piloti, ingegneri e pit crew. A completamento della linea, i fan potranno aspettarsi una selezione curata di capi di stile elevato, collezioni lifestyle e speciali dedicati alle gare, che verranno lanciati nel corso della stagione. Questa partnership rivoluzionaria conferma come New Era, sinonimo di cultura sportiva e streetwear, continui la propria espansione nel motorsport, affiancando già altre cinque partnership headwear sulla griglia di partenza. L’ingresso di New Era nell’official teamwear apparel rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del brand verso l’eccellenza di prodotto in tutte le fasi di design, creazione e distribuzione.

“Atlassian Williams Racing è uno dei nomi più iconici nel motorsport, e siamo estremamente orgogliosi di unirci a loro in questo percorso trasformativo di rinascita e ridefinizione - ha dichiarato Paul Gils, VP EMEA e India di New Era - . Insieme stiamo creando prodotti di livello mondiale per una fanbase globale, che parlano di tradizione, innovazione e futuro audace – sia in pista che fuori”.

“Per quasi 50 anni Atlassian Williams Racing è stata nota per la sua innovazione coraggiosa e la passione per le corse - ha detto Luke Timmins, Merchandise and Licensing Director di Atlassian Williams Racing - . Dai nostri piloti e ingegneri di livello mondiale fino ai nostri fan e partner, stiamo costruendo una squadra pronta a vincere di nuovo, e ci distinguiamo facendo le cose in modo diverso. Questa partnership senza precedenti con New Era garantirà che Atlassian Williams Racing sia presente con stile, raggiungendo nuovi pubblici e invitandoli a unirsi al nostro percorso verso il successo”.

New Era sarà anche partner ufficiale di tutti i team di Atlassian Williams Racing, inclusi Sim Racing, la Williams Racing Driver Academy e Williams Heritage.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

I più visti di Altri Sport

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:30
F1, New Era vestirà il team Williams
17:03
F1, Antonelli: "Non devo fare errori, Monza pista speciale"
16:45
Pugilato, Gemini parte bene ai Mondiali: vince e passa agli ottavi
15:23
Addio a un genio italiano: è morto Giorgio Armani, aveva 91 anni
14:41
F1, Hamilton: "Penalità severa ma voglio lottare. Sulla scia a Leclerc..."