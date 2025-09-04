F1, New Era vestirà il team Williams

© Ufficio Stampa
New Era ha annunciato una partnership pluriennale con Atlassian Williams Racing, unendo due icone dello sport e del patrimonio a partire dall’inizio della stagione 2026 di Formula 1. Come Official Team Partner, New Era disegnerà e produrrà una gamma completa di abbigliamento, cappelli e accessori per l’intero team, i piloti e i fan in tutto il mondo. Con una visione condivisa di performance all’avanguardia e influenza culturale, New Era porta oltre un secolo di innovazione nello sportswear ad Atlassian Williams Racing, una delle squadre di maggior successo nella storia della F1, che ha posto i fan al centro della propria missione di ritorno ai successi con l’obiettivo di vincere nuovamente più Campionati del Mondo. In un accordo senza precedenti nei 105 anni di storia dell’azienda, a partire dalla prossima stagione New Era vestirà Atlassian Williams Racing dalla testa ai piedi in tutte le 24 gare del calendario mondiale come Official Teamwear e Headwear Partner.
La gamma, nei colori iconici di Williams, incarnerà velocità, precisione e stile, rispondendo alle esigenze di piloti, ingegneri e pit crew. A completamento della linea, i fan potranno aspettarsi una selezione curata di capi di stile elevato, collezioni lifestyle e speciali dedicati alle gare, che verranno lanciati nel corso della stagione. Questa partnership rivoluzionaria conferma come New Era, sinonimo di cultura sportiva e streetwear, continui la propria espansione nel motorsport, affiancando già altre cinque partnership headwear sulla griglia di partenza. L’ingresso di New Era nell’official teamwear apparel rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del brand verso l’eccellenza di prodotto in tutte le fasi di design, creazione e distribuzione.
“Atlassian Williams Racing è uno dei nomi più iconici nel motorsport, e siamo estremamente orgogliosi di unirci a loro in questo percorso trasformativo di rinascita e ridefinizione - ha dichiarato Paul Gils, VP EMEA e India di New Era - . Insieme stiamo creando prodotti di livello mondiale per una fanbase globale, che parlano di tradizione, innovazione e futuro audace – sia in pista che fuori”.
“Per quasi 50 anni Atlassian Williams Racing è stata nota per la sua innovazione coraggiosa e la passione per le corse - ha detto Luke Timmins, Merchandise and Licensing Director di Atlassian Williams Racing - . Dai nostri piloti e ingegneri di livello mondiale fino ai nostri fan e partner, stiamo costruendo una squadra pronta a vincere di nuovo, e ci distinguiamo facendo le cose in modo diverso. Questa partnership senza precedenti con New Era garantirà che Atlassian Williams Racing sia presente con stile, raggiungendo nuovi pubblici e invitandoli a unirsi al nostro percorso verso il successo”.
New Era sarà anche partner ufficiale di tutti i team di Atlassian Williams Racing, inclusi Sim Racing, la Williams Racing Driver Academy e Williams Heritage.
Commenti (0)