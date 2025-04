F1, mescole morbide per Miami e Imola

“Quando abbiamo iniziato a pianificare la produzione e la spedizione delle gomme per le gare iniziali abbiamo pensato di mettere alla prova tutte le mescole della nuova gamma in una prima parte del campionato che comprendeva circuiti dalle caratteristiche molto diverse fra loro” – ha spiegato Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli – “Questo ci aiuterà a raccogliere subito il maggior numero di informazioni utili per poi fare le selezioni per la seconda parte dell’anno. Per il 2025 abbiamo un ventaglio di opzioni più ampio rispetto al 2024: le varie mescole sono posizionate in maniera più efficiente fra loro in termini di differenza di prestazione e, in generale, sembrano soffrire meno sia del surriscaldamento della superficie del battistrada che di graining. Ciò ci permette anche di sperimentare soluzioni nuove, facendo delle scelte che possono creare le condizioni per avere diverse strategie competitive, sia in termini di utilizzo delle gomme che di numero di pit-stop”. Sia a Miami che a Imola nel 2024 la strategia più gettonata fu quella su una sola sosta, come del resto era avvenuto a Gedda. Per questi tre Gran Premi consecutivi Pirelli ha scelto di fare uno step più morbido.