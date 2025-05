F1: Lotus rende omaggio a Jim Clark con Emira Clark Edition

Lotus rende omaggio a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi con la presentazione della Emira Clark Edition, realizzata in collaborazione con la Jim Clark Trust. Questo esclusivo modello, limitato a soli 60 esemplari in tutto in mercati selezionati, farà il suo debutto mondiale guidando la parata al Gran Premio di Formula 1 di Miami. L'eredità di Jim Clark e del Team Lotus è impressa per sempre nella storia del motorsport. Nel 1965, Clark conquistò il Campionato del Mondo di Formula 1 con il Team Lotus e trionfò nella leggendaria 500 Miglia di Indianapolis - una straordinaria doppietta ancora oggi senza eguali. Nello stesso anno, Clark dimostrò il suo eccezionale talento vincendo anche i campionati di Formula 2, della Tasman Series in Australia e Nuova Zelanda, oltre a imporsi nelle gare turismo alla guida della Lotus Cortina.