F1, la Thailandia va avanti sul gp a Bangkok: ok del governo alla candidatura

La Thailandia va avanti per portare a Bangok il primo gp di Formula 1. Il governo ha infatti ufficialmente approvato la candidatura per ospitare la tappa del mondiale delle monoposto nel 2028: il progetto con un budget complessivo, incluso lo sviluppo del circuito, stimato in un miliardo di euro, consentirebbe alla capitale thailandese di ospitare gare dal 2028 al 2032. L'ultima parola spetta naturalmente all'organo di governo del Circus, presieduto da Stefano Domenicali. Il circuito cittadino non è ancora stato rivelato, ma il portavoce del governo Jirayu Houngsub ha indicato che potrebbe includere un'area vicino al mercato di Chatuchak, a nord della città, meta popolare per i turisti. Il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra aveva parlato di "un grande passo avanti" dopo l'incontro con Domenicali durante il GP di Monaco. Bangkok, che stima che il Gran Premio possa generare fino a 520 milioni di euro di entrate per il regno, sta spingendo da diversi mesi per convincere la Formula a fare entrare la Thilandia, che nell'ambito della continua revisione ed espansione del calendario potrebbe avere chance. Attualmente, solo una gara di Formula 1 si svolge nel Sud-est asiatico, a Singapore. La Malesia è uscita dal calendario nel 2017 e il Covid ha causato la cancellazione di quella che sarebbe dovuta essere l'edizione inaugurale del GP del Vietnam nel 2020. La Thailandia già ospita invece una prova del motomondiale, sul circuito di Buriram.