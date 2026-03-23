F1, la promessa di Elkann: "Vogliamo rendere la Ferrari più forte"

23 Mar 2026 - 23:31

"La Formula 1 non è riuscita a raggiungere le ambizioni. Ma la Ferrari ha sempre capito che correre significa imparare tanto quanto vincere. Il fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, teneva quello che chiamava un 'museo degli errori', una collezione di pezzi rotti raccolti alla ricerca del progresso. Questa mentalità rimane essenziale ancora oggi: responsabilità e determinazione a tornare più forti". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha tra le partecipate la casa di Maranello. Elkann ricorda che "il 2025 ha offerto sia trionfi che insegnamenti. La Ferrari ha disputato un anno straordinario vincendo sia il titolo costruttori che quello piloti del Campionato del Mondo Endurance, conquistando un'altra vittoria a Le Mans e aggiudicandosi la GT3 World Cup a Macao. Questi successi, arrivati a più di mezzo secolo dall'ultimo titolo mondiale di durata della Ferrari, riflettono lo straordinario spirito di squadra che unisce tutti coloro che sono coinvolti, dai meccanici in pit lane agli ingegneri e ai piloti, che lavorano con dedizione condivisa verso un obiettivo comune". 

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