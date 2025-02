"Ferrari è sinonimo di eccellenza globale. Immagina di incontrare un guerriero Masai in una remota savana: se menzionassi il nome Ferrari, lui lo riconoscerebbe all'istante". Così l'ex campione di F1 Jackie Stewart, a Sky Sports UK, esaltando l'operazione Hamilton-Ferrari in vista della prossima stagione di F1 e utilizzando una analogia per sottolineare l'influenza che il brand esercita, non solo nel mondo delle corse.