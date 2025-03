F1: indagine sul rallentamento di Leclerc, nessuna penalità

Gli steward del circuito di Shanghai hanno indagato (e successivamente assolto) Charles Leclerc e Lance Stroll per non aver rispettato il tempo massimo di lancio in un giro durante la seconda sessione delle qualifiche per la pole della Sprint. L'episodio é nato quando Leclerc ha rallentato per seguire un ordine di squadra, in particolare dal suo ingegnere di pista Bryan Bozzi, di scambiare le posizioni con Lewis Hamilton. Un ordine che il monegasco ha mostrato di non gradire. "Scambiarci le posizioni?" chiede via radio per conferma, ottenendo risposta affermativa. Allora esprime il suo disappunto: "Eseguo, ma non lo abbiamo mai fatto prima e sono un po' nella m... adesso", temendo evidentemente di non avere il tempo per passare alla SQ3. L'indagine ha accertato che Leclerc - che ha cercato di creare un distacco ragionevole dietro Hamilton - "ha rallentato, senza ostacolare nessuno" e quindi non perde il quarto posto in griglia. Gli steward hanno sì notato che Leclerc ha ecceduto il delta time nel giro di preparazione, ma considerando che non ha ostacolato altri né avuto vantaggi dal suo comportamento hanno deciso di non punirlo. Anche Lance Stroll, che precedeva il ferrarista, è stato scagionato. Resta il disappunto del pilota per un ordine di scuderia che non si aspettava di ricevere.