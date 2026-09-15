F1, il Comune di Bologna lavora a un riconoscimento per Kimi Antonelli

15 Set 2026 - 13:34
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Kimi Antonelli Monza 2026 © instagram

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Il Comune di Bologna sta lavorando a un riconoscimento per Kimi Antonelli. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore: "Siamo in contatto con Kimi Antonelli e la Mercedes e già da giugno abbiamo concordato con loro tempi e modi per riconoscere questo grande campione bolognese e la vicinanza della città". Lepore non ha precisato quale sarà il riconoscimento. "Stiamo lavorando anche con il sindaco di Imola e la Regione - ha aggiunto - per avere a Imola l'ultimo Gran Premio del campionato . Speriamo di poter dare buone notizie, ma ancora è presto". 

kimi antonelli

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