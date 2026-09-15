Olimpia Milano, festa a Palazzo Pirelli per il Triplete: l'omaggio della Regione Lombardia

"Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto - ha sottolineato il presidente Romani - sono tre trofei che raccontano una stagione straordinaria e un risultato che entra di diritto nella storia del basket italiano. Vincere una partita è difficile, vincere un campionato lo è ancora di più, riuscire a conquistare tutto ciò che c'era da vincere in una stagione è il risultato di lavoro, sacrificio, continuità e della capacità di stare insieme e non mollare anche nei momenti più complicati. È questo - ha proseguito - il messaggio più bello che questo triplete ci lascia". Fontana ha quindi rivolto all'Olimpia l'augurio di continuare a rappresentare ai massimi livelli il territorio lombardo. "Spero che continuiate a giocare bene e soprattutto a tenere alto il nome di Milano e della Lombardia in Italia e in Europa. Ora l'obiettivo deve essere quello di portare anche in campo internazionale la stessa determinazione e la stessa forza dimostrate in Italia". Non è mancata una battuta sulla storica rivalità cestistica con Varese: "Magari quest'anno vincete qualche volta in meno contro Varese, così fate anche un piccolo piacere al presidente".