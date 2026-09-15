Olimpia Milano, festa a Palazzo Pirelli per il Triplete: l'omaggio della Regione Lombardia

La Regione Lombardia premia l'Olimpia Milano per la conquista di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Gli elogi di Fontana e l'omaggio a Gianfranco Pieri

15 Set 2026 - 13:18
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Tre trofei e una stagione da ricordare, celebrata nel cuore delle istituzioni lombarde. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, sono intervenuti oggi a Palazzo Pirelli alla cerimonia di premiazione della Pallacanestro Olimpia Milano, protagonista di un'annata culminata nella conquista del 32° scudetto, della 9ª Coppa Italia e della 6ª Supercoppa.

Hanno ricevuto il riconoscimento il general manager dell'Olimpia Christos Stavropoulos, il coach Giuseppe Poeta e il capitano Giampaolo 'Pippo' Ricci. "Complimenti per le vostre vittorie - ha detto Fontana rivolgendosi alla squadra - e per la stagione eccezionale vissuta da protagonisti. Soprattutto avete saputo invertire la rotta in un momento di difficoltà, trasformando una fase complicata in una nuova forza e dimostrando grande carattere". "In una giornata di festa come questa - ha aggiunto Fontana - credo sia doveroso rivolgere anche un pensiero a Gianfranco Pieri, il 'Professore', che ci ha lasciato ieri. È stato uno dei grandi protagonisti della storia dell'Olimpia e del basket italiano, contribuendo a costruire il prestigio di questa società. Il modo migliore per ricordarlo è continuare a tenere alto quel nome e quei colori ai quali ha regalato pagine indimenticabili".

"Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto - ha sottolineato il presidente Romani - sono tre trofei che raccontano una stagione straordinaria e un risultato che entra di diritto nella storia del basket italiano. Vincere una partita è difficile, vincere un campionato lo è ancora di più, riuscire a conquistare tutto ciò che c'era da vincere in una stagione è il risultato di lavoro, sacrificio, continuità e della capacità di stare insieme e non mollare anche nei momenti più complicati. È questo - ha proseguito - il messaggio più bello che questo triplete ci lascia". Fontana ha quindi rivolto all'Olimpia l'augurio di continuare a rappresentare ai massimi livelli il territorio lombardo. "Spero che continuiate a giocare bene e soprattutto a tenere alto il nome di Milano e della Lombardia in Italia e in Europa. Ora l'obiettivo deve essere quello di portare anche in campo internazionale la stessa determinazione e la stessa forza dimostrate in Italia". Non è mancata una battuta sulla storica rivalità cestistica con Varese: "Magari quest'anno vincete qualche volta in meno contro Varese, così fate anche un piccolo piacere al presidente".

Alla cerimonia è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha sottolineato il valore educativo della pallacanestro. "Vedere i giocatori dell'Olimpia Milano rialzarsi anche dopo momenti di prova - ha evidenziato Picchi - è un insegnamento molto forte per i nostri ragazzi. In Lombardia abbiamo più di 75.000 tesserati e 5.000 società sportive. Siamo la Regione con il maggior numero di tesserati di Basket, e i risultati si vedono".

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