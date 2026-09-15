Atletica, Buonfiglio: "Bocciatura Roma? A volte non si assegnano sedi a chi ha migliori requisiti"

15 Set 2026 - 13:19
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"La bocciatura di Roma per i Mondiali di atletica? Quando gli organismi internazionali assegnano la locazione di un mondiale o di un europeo ci sono tante componenti. Io ho fatto parte della federazione mondiale di canoa e a volte non scegli quello che ha i migliori requisiti. A volte scegli per altri motivi, per un messaggio al continente o per un messaggio di supporto a una via di sviluppo per Paesi che riteniamo ancora in fase di sviluppo. Per Roma non vedo minimamente riflessi negativi". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nel commentare la bocciatura di Roma per organizzare i Mondiali di atletica 2029 e 2031.

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