Atletica: niente mondiali a Roma, scelte Nairobi 2029 e Monaco 2031

Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i Mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non é stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come Londra. La decisione, presa durante la 242/a riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest (svoltasi ieri e oggi), sancisce che i Mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania due anni più tardi — per la terza volta nella storia — presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. "Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per il 2029 e il 2031, per il Consiglio non è stata una decisione facile - ha dichiarato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe - La qualità, l'ambizione e l'impegno dimostrati da tutte e quattro le città candidate sottolineano la forza e il richiamo globale dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera". "Nairobi e Monaco hanno presentato due proposte estremamente valide. Offrono opportunità molto diverse ma altrettanto entusiasmanti per il nostro sport - ha aggiunto Coe -; sono lieto che si possa ora iniziare a lavorare con entrambe le città per organizzare due campionati di livello mondiale".