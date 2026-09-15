Nuoto, nelle acque libere di Marinagri in gara anche Domenico Acerenza

Ci saranno il pluridecorato campione lucano Domenico Acerenza, Giulia Gabrielleschi, colonna del fondo azzurro, e Barbara Pozzobon, campionessa specialista delle tappe di coppa del mondo e delle competizioni continentali alla 'Heraclea Open Water', la due giorni dedicata al nuoto di fondo in acque libere che si terrà sabato 19 e domenica 20 nello scenario turistico e naturalistico di Marinagri a Policoro. La manifestazione rientra nel prestigioso cartellone di "Basilicata Sport Invaders", l'ambizioso progetto promosso dal Coni Basilicata e dalla Regione Basilicata per valorizzare il territorio attraverso i grandi eventi sportivi, e sarà organizzata in stretta sinergia con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto Basilicata.