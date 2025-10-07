Logo SportMediaset
F1, Hamilton: "Grazie per sostegno, Ferrari si rialzerà"

07 Ott 2025 - 11:29

Dopo una settimana dura, è bello essere a casa. Ho avuto un po' di tempo per riflettere sul mio viaggio da Singapore e l'emozione principale che provo è la gratitudine. Il sostegno e l'amore che ho provato da quando ho perso Roscoe sono stati un potente promemoria che, anche quando le cose sembrano talvolta oscure, c'è così tanto di buono nel mondo. Devi solo cercarlo". Inizia così un lungo post su Instagram di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio di Singapore e la perdita del suo amato cane. "Guardo anche gli aspetti positivi in pista. I titoli dei media raccontano solo una storia: una in cui non facciamo le cose per bene, o le cose non vanno come vogliamo. Ma quello su cui sono stato concentrato negli ultimi mesi è l'altra storia. Quella su come questa squadra risponde quando le cose vanno male. Come ci rialziamo, e ricominciamo", ha aggiunto il pilota inglese della Ferrari. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

