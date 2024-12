F1, Domenicali: "Italianità forte nel circus, dobbiamo essere orgogliosi"

"E' stata una stagione straordinaria per la F1. In futuro dobbiamo sedimentarie questa crescita in modo più solido, coinvolgendo ancora di più i giovani". Così il Ceo della F1 Stefano Domenicali in occasione della tradizionale cerimonia dei Caschi d'oro di Autosprint organizzati quest'anno presso l'autodromo di Imola. "Sono inoltre convinto che ci saranno tanti spunti interessanti. L'italianita' si sente forte in F1, con tante aziende e un substrato tecnologico molto forte. Noi abbiamo la capacità di risolvere i problemi e di quello dobbiamo essere orgogliosi", ha aggiunto.