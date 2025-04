F1, Domenicali: "Ferrari vicinissima a primi, tornerà a vincere"

"Io non posso permettermi di dare giudizi ma vedo una Ferrari che è vicinissima a chi sta vincendo. L'unico consiglio che posso dare a Frederic Vasseur, con il quale sono in contatto ogni giorno, è di continuare a lavorare a testa bassa senza sentire il peso di una pressione che è naturale per chi ricopre quel ruolo. Sono convinto che presto vedremo una Ferrari che vincerà anche quest'anno. Bisogna continuare a stare lì, perché quest'anno i distacchi sono talmente piccoli che i dettagli fanno la differenza. Essere Ferrari è qualcosa di unico, ne parlavo con Hamilton che si è reso conto di cosa vuol dire, per un campione come lui, vestire la tuta rossa". Lo ha dichiarato il presidente e Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, intervenuto su Radio Rai Gr Parlamento, riguardo le ultime quattro gare senza podio per la Rossa. Mentre sul weekend in Bahrain, che si è chiuso con la vittoria di Oscar Piastri, questo il suo commento: "Una gara ieri piena di sorpassi e colpi di scena dove abbiamo visto tutti i piloti lottare, è stato un bellissimo weekend. Le cose in Bahrain sono organizzate alla perfezione. Continuiamo questo percorso dove ogni domenica succede qualcosa di nuovo - spiega - La McLaren sembra che quest'anno abbia una macchina molto forte, però gli episodi che possono succedere ogni giorno terranno i nostri tifosi legati all'interesse fino all'ultima domenica e all'ultima gara. Ne sono assolutamente convinto".