F1 Cina, Norris più veloce nelle prove libere poi Leclerc

Lando Norris su McLaren domina nelle prove libere di Shangai per il Gran Premio di Cina, seguito da Charles Leclerc su Ferrari, dal compagno di squadra Oscar Piastri e dall'altra Rossa di Lewis Hamilton. Norris ha preceduto di quasi mezzo secondo Leclerc, facendo segnare 1:31.504, 0,454 sec davanti a Leclerc con Piastri 0,195 più indietro. La Ferrari è parsa riprendersi dopo il flop dello scorso fine settimana in Australia. Per Antonelli nona piazza con la Mercedes. E' stata l'unica sessione di prove in un fine settimana che vedrà, domani notte, la prima Sprint Race della stagione.