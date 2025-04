F1, campionato femminile: Weug e la Ferrari trionfano in Arabia Saudita

Maya Weug è stata la grande protagonista del secondo appuntamento della F1 Academy, disputato a Jeddah in concomitanza con il Mondiale di Formula 1. L’olandese della Scuderia Ferrari Driver Academy si è imposta nella gara principale andata in scena oggi nel primo pomeriggio dopo che era già stata seconda nella gara con griglia invertita di ieri. Maya lascia dunque l’Arabia Saudita con un bottino di tappa di 33 punti che le permette di issarsi in testa alla classifica di campionato forte di una vittoria e tre podi nelle prime quattro gare. I punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, Doriane Pin, sono 7, quelli su Chloe Chambers sono 12. Dopo lo sfortunato fine settimana di Shanghai, Aurelia Nobels ha concluso la trasferta saudita con un piazzamento nella top-10 in Gara-1 e l’undicesima posizione in Gara-2. Il doppio ritiro subìto in Cina, senza alcuna responsabilità, non aveva permesso a Nobels di poter avere riscontri sul suo passo gara, e in questo senso la tappa di Jeddah è stata utile in vista del proseguimento della stagione.