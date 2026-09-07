F1: Bernie Ecclestone fermato in Portogallo per porto abusivo d'armi

L'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato fermato nello scalo portoghese di Tires, vicino Lisbona, per possesso illegale di arma da fuoco. È stato in seguito rilasciato. Ecclestone, 95 anni, era arrivato all'aeroporto quando la polizia lo ha trovato in possesso di un fucile da caccia per il quale non possedeva il porto d'armi. In un'intervista al Daily Mail, Ecclestone ha ammesso di aver portato il fucile dalla Svizzera per la caccia ai piccioni. "Mi hanno chiesto se avessi il libretto blu, che a quanto pare è il documento necessario, e ho risposto che non viaggio mai con documenti del genere, praticamente con nessun documento in generale", ha dichiarato Ecclestone al quotidiano britannico. "Hanno detto che mi avrebbero arrestato, ma dpoi abbiamo risolto la questione, anche se è stata una serie di seccature continue".